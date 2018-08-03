Лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки264 просмотра

Мы бухгалтерская компания, в ходе исследования более трети существующих клиентов были привлечены за счёт размещения резюме нашего главного бухгалтера. Задача - сделать лендинг по мотивам резюме (или отпозиционировать человека, как частного бухгалтера, без привязки к компании). Готовы рассмотреть предложения о дальнейшем комплексном продвижении.

7 лет назад
uabalance
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров