Нужно собрать сайт на вордпрессе, натянуть дизайн, вычистить оттуда всё лишнее.

Есть структура, прототипы и донор дизайна. По коду не должно быть понятно, что сайт сделан на вп, он должен быть максимально минималистичным и чистым.

Особенности:

- админка для добавления нескольких типов контента

- специфическое тегирование контента

- фотоконтент

- логин через соц сети

- комментарии (после логина, премодерация, сео-адаптация)

- сео-модуль

- кнопки соц сетей

- интеграция с инстаграмом (подтягивание фото из нескольких аккаунтов)

Указывайте ориентировочный бюджет и сроки, более конкретно обсудим при личном общении. Заявки буду обрабатывать сегодня вечером или во вторник.