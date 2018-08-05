будет по адресу forbes.holding.bz рейтинг будет состояний в BarterCoin откубы Вы выводтие куда Вам надо нужно дешево и сердито. возможно на WP опалата в BarterCoin, оттуда выводите ...
Нужно собрать сайт на вордпрессе
Нужно собрать сайт на вордпрессе, натянуть дизайн, вычистить оттуда всё лишнее.
Есть структура, прототипы и донор дизайна. По коду не должно быть понятно, что сайт сделан на вп, он должен быть максимально минималистичным и чистым.
Особенности:
- админка для добавления нескольких типов контента
- специфическое тегирование контента
- фотоконтент
- логин через соц сети
- комментарии (после логина, премодерация, сео-адаптация)
- сео-модуль
- кнопки соц сетей
- интеграция с инстаграмом (подтягивание фото из нескольких аккаунтов)
Указывайте ориентировочный бюджет и сроки, более конкретно обсудим при личном общении. Заявки буду обрабатывать сегодня вечером или во вторник.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Что нужно: Сайт конкурсов, пользователи регистрируются и загружают свои работы, эксперт оценивает и выделяет 3 места, пользователь потом в ЛК скачивает диплом по установленному шаблону, в который автоматом вбиваются ФИО и место Тех ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать простой сайт,пример вот http://doma.tomsk.ru/ По сути нужен одностраничник,ориентированный на г. Томск и область, чтобы по тексту фигурировали слова наиболее часто встречающиеся в запросах касательно строительства в указанном регионе. ну и какие еще ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть проект для создания сайта для типографии. Нужно дать предложение в двух форматах: 1. Уникальный дизайн, верста, программинг. 2. Шаблонный вариант с доработкой. Уникальный – стандартные цены +/- за ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен простой сайт-магазин похожий на этот: https://prettygrafik.com/store/ Сайт будет на английском, для американцев. Товар - корзина - кнопка Paypal - кнопка "загрузка файлов" которая активируется после оплаты (например, как в шутерстоке) ну ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать сайт агрегатор. 1 к 1 по функционалу с след.сайтами: tbankrot.ru probankrot.ru bankrot-spy.ru bankrot-pro.comСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы бухгалтерская компания, в ходе исследования более трети существующих клиентов были привлечены за счёт размещения резюме нашего главного бухгалтера. Задача - сделать лендинг по мотивам резюме (или отпозиционировать человека, как частного бухгалтера, без привязки к ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $800
Для бизнеса в сфере услуг необходимо разработать с нуля сайт с собственной CRM (запись на визит, перебросы между специалистами, отдельные профили итд). Пожалуйста, не предлагайте развернуть сайт на уже готовой CMS, - мы пробовали и ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать лендинг с возможностью отправки запросов и сделать каталог из всех наименований из базы 1с около 4 000 товаровСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Предварительное ТЗ (надеюсь его хватит для оценки стоимости) скину при обсуждении. На любые вопросы готов ответить. Интересует цена за разработку.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад