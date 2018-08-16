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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Татьяна хорошо написала, сделали то, что задумали, спасибо!!
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, четко и понятно поставлены задачи. Интересные задания.
$15
10 баллов
7 лет назад
Очень хороший исполнитель. Качество работы высокое. Татьяна отказалась от оплаты за выполненную работу из-за несоблюдения сроков. Хотя сроки не были соблюдены по моей вине.
Ответный отзыв
Очень приятные впечатления от работы с заказчиком
$7
10 баллов
7 лет назад
Результатом доволен! Не смотря на то, что в процессе работы с моей стороны были изменены некоторые требования, Татьяна все сделала очень быстро. Буду обращаться и дальше. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Очень приятный заказчик, который знает, чего хочет. Доплачивает за все правки, оплата без задержек.
$15
10 баллов
7 лет назад
Татьяна все сделала хорошо. Подошла ответственно к делу. Каждая картинка была обработана и уникализирована
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком. Всегда на связи, оперативно поясняет задания. Рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо. Работа сделана профессионально, на высоком уровне, точно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Точно поставленные цели и легкое общение. Рекомендую к сотрудничеству!