Tiana__Media

Татьяна Tiana__Media

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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Отзывы заказчиков

Serverx
Сервер 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Рекламный текст
Татьяна хорошо написала, сделали то, что задумали, спасибо!!
Приятное сотрудничество, четко и понятно поставлены задачи. Интересные задания.
Ответный отзыв
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужен простой лендинг
Очень хороший исполнитель. Качество работы высокое. Татьяна отказалась от оплаты за выполненную работу из-за несоблюдения сроков. Хотя сроки не были соблюдены по моей вине.
Очень приятные впечатления от работы с заказчиком
Ответный отзыв
kirshov
Леонид 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Логотип для интернет-магазина косметики
Результатом доволен! Не смотря на то, что в процессе работы с моей стороны были изменены некоторые требования, Татьяна все сделала очень быстро. Буду обращаться и дальше. Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую к сотрудничеству! Очень приятный заказчик, который знает, чего хочет. Доплачивает за все правки, оплата без задержек.
Ответный отзыв
Maslenica
Дмитрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Наполнить каталог организаций.
Татьяна все сделала хорошо. Подошла ответственно к делу. Каждая картинка была обработана и уникализирована
Очень понравилось работать с заказчиком. Всегда на связи, оперативно поясняет задания. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Aleksandr2018
Александр 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Сделать уникальную картинку по http://tineye.com
Спасибо. Работа сделана профессионально, на высоком уровне, точно в срок. Рекомендую.
Очень приятный заказчик. Точно поставленные цели и легкое общение. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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