Логотип для интернет-магазина косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок242 просмотра

Добрый день. 

Нужно нарисовать лого для интернет-магазина косметики.

Возможно это будет красиво оформленная буква "М", или другие ваши идеи.

Нужно уложится в 500 рублей.

7 лет назад
kirshov
Леонид 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$7
2 дня
Результатом доволен! Не смотря на то, что в процессе работы с моей стороны были изменены некоторые требования, Татьяна все сделала очень быстро. Буду обращаться и дальше. Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую к сотрудничеству! Очень приятный заказчик, который знает, чего хочет. Доплачивает за все правки, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад

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