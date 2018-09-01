Дизайн сайта

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки176 просмотров

Необходиом разработать дизайн сайта. Главная, семь внутренних и адаптивы. Подробное ТЗ отправил по почте.

7 лет назад
slv1970
55 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$850
7 дней
Спасибо за работу!
Вячеслав — замечательный заказчик: понятное ТЗ, на связи, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад