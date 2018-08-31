Нарисовать вывод контента на главной странице

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок171 просмотр

Здравствуйте!

Есть сайт http://madnote.ru/

Сайт пока пустой. Опубликовали 2 тестовых статьи: Раз, Два.

Дизайн, цветовая гамма остается как сейчас. 

Для главной страницы нужно нарисовать вывод статей. Будут разные рубрики. И будет вывод 3 статей из каждой рубрики. 

Вот Мокап, так понятнее: https://wireframe.cc/zhDvzx

Нужные элементы: Название рубрики, кнопка Все статьи, Анонсы записей (по 3 в 1 ряд - Картинка + Заголовок). 

Работы не много. Рисовать ничего не нужно. Строгий, минималистичный вывод статей и все.

Оплата только на Webmoney или Qiwi.

Будут другие заказы еще.

Спасибо! Жду ваших заявок.

7 лет назад
truebusinessboss
Николай 
51 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Все очень круто, спасибо!
Отличный заказчик, было очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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