Необходимо предложить и реализовать новый дизайн сайта. http://obmenvalut.spb.ru/ Дизайн делаем по ПК, планшет и смартфоны. Центральная часть с курсами валют (обвел рамкой) по функционалу устраивает, поэтому в новом дизайне она должна ...
Нарисовать вывод контента на главной странице
Здравствуйте!
Есть сайт http://madnote.ru/
Сайт пока пустой. Опубликовали 2 тестовых статьи: Раз, Два.
Дизайн, цветовая гамма остается как сейчас.
Для главной страницы нужно нарисовать вывод статей. Будут разные рубрики. И будет вывод 3 статей из каждой рубрики.
Вот Мокап, так понятнее: https://wireframe.cc/zhDvzx
Нужные элементы: Название рубрики, кнопка Все статьи, Анонсы записей (по 3 в 1 ряд - Картинка + Заголовок).
Работы не много. Рисовать ничего не нужно. Строгий, минималистичный вывод статей и все.
Оплата только на Webmoney или Qiwi.
Будут другие заказы еще.
Спасибо! Жду ваших заявок.
Выбранный исполнитель
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