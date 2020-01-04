Опыт работы - 4 года. Считаю себя специалистом в Wordpress SEO.
Могу работать одновременно с Фронтенд и Бэкендом.
По Workflow предпочитаю PHP вместо Javascript (Node.js), WebPack вместо Gulp, и никаких компиляторов HTML/CSS.
Разрабатываю шаблоны Wordpress на основе Sage Framework (вместе с Laravel Blade Template).
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$27
3 балла
5 лет назад
Никаких продвижений нет. После договорённостей и предоплаты неоднократно сдвигали сроки начала работ. Начали договариваться о начале работ по оптимизации сайта и СЕО ещё в конце января. Мне было сказано, что для этого сначала нужно провести работы по сбору семантического ядра. Я согласился, внёс предоплату(была увеличена вдвое от первоначального). Со сдвигом сроков, частями, но работу получил. Нужно было двигаться дальше. С трудом нашли решение, внёс частичную(почти половину) предоплату, не хотел, чтобы у исполнителя пропал интерес. Не помогает. За это время назывались разные причины задержек, в том числе новые заказы у исполнителя. Часто Николай просто не отвечал. По нескольку дней. Последнее обещание, данное в пн 16.03 было о том, что во вт будет всё сделано. И вновь тишина Переписывались обо всём в телеграме, переношу общение сюда. Предшествующую переписку могу приложить. Изменю отзыв после исправления ситуации
$40
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена оперативно и качественно. В процессе возникла заминка со стороны хостинга и Николай этот вопрос решил самостоятельно, пообщавшись с ними напрямую. Рекомендую Николая как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо большое за сотрудничество! Обращайтесь по любым вопросам!
$30
10 баллов
5 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Всё хорошо. Работа выполнена на высоком профессиональном уровне.
Ответный отзыв
Спасибо большое за сотрудничество! Обращайтесь по любым вопросам!