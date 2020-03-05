Оптимизация сайта

Никаких продвижений нет. После договорённостей и предоплаты неоднократно сдвигали сроки начала работ. Начали договариваться о начале работ по оптимизации сайта и СЕО ещё в конце января. Мне было сказано, что для этого сначала нужно провести работы по сбору семантического ядра. Я согласился, внёс предоплату(была увеличена вдвое от первоначального). Со сдвигом сроков, частями, но работу получил. Нужно было двигаться дальше. С трудом нашли решение, внёс частичную(почти половину) предоплату, не хотел, чтобы у исполнителя пропал интерес. Не помогает. За это время назывались разные причины задержек, в том числе новые заказы у исполнителя. Часто Николай просто не отвечал. По нескольку дней. Последнее обещание, данное в пн 16.03 было о том, что во вт будет всё сделано. И вновь тишина Переписывались обо всём в телеграме, переношу общение сюда. Предшествующую переписку могу приложить. Изменю отзыв после исправления ситуации