Массовые рассылки писем по своим базам емайлов, базы именно юр. лиц

Нужен человек, который сможет сделать массовую рассылку писем по своим базам емайлов, нужны базы именно юр лиц.

Указывайте стоимость рассылки на 1 млн адресов. (Все регионы можно, кроме Кавказа и Дальнего Востока)

А также срок, за который рассылка уйдет.

% доставляемости во входящие.

Предоставляете ли отчет после рассылки (с кол-вом отправленных, доставленных и прочитанных).