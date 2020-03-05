Здравствуйте. Необходимо быстренько собрать семантику для isn51.ru и пробить частоту и позиции по региону Мурманск (213). Нужны вида: 1. ключ 2. ключ +в Мурманске
Массовые рассылки писем по своим базам емайлов, базы именно юр. лиц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет сделать массовую рассылку писем по своим базам емайлов, нужны базы именно юр лиц.
Указывайте стоимость рассылки на 1 млн адресов. (Все регионы можно, кроме Кавказа и Дальнего Востока)
А также срок, за который рассылка уйдет.
% доставляемости во входящие.
Предоставляете ли отчет после рассылки (с кол-вом отправленных, доставленных и прочитанных).
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