Требуется СЕО-продвижение двух сайтов

$7000
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется СЕО-продвижение двух сайтов https://mortem.rip/ и https://avoska-mp.com/

Задачи:

1. Внутренняя СЕО-оптимизация. Формировать задачи дляпрограммиста, принимать их после выполнения.

2. Работа с семантическим ядром. По мере необходимости.

3. Постановка задач копирайтеру и приемка материалов. Одинраз в месяц.

4. Анализ юзабилити. Постановка задач программисту порезультатам анализа юзабилити.

5. Технические работы по сайтам: добавление статей и текстов,поисковых запросов. Систематическая работа.

6. Участие в разработке и реализации привлечения посетителейдругими каналами и способами (помимо СЕО) с привлечением профильных

специалистов (например, директологов).

Требования:

ü Отвечать на письма в течении одного-трех дней

ü Отчет по результатам выполненных работ за неделю

 

Условия:

ü 7 тысяч рублей в месяц переводом на карту

 

Если вас заинтересовало, то я жду от вас (пишите на tgareev собачкаyandex.ru):

ü Примеры или ссылки ваших работ или описаниеопыта;

ü Сколько часов в месяц вы готовы тратить за 7тысяч рублей для выполнения указанных задач по двум проектам.

4 года назад
guest_15831509632043
4 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • SEO проблема

    Есть сайты одной тематики, на них наложено ограничение с сентября 2019 года, действий для получения данного ограничения не было сделано, не было продвижения сайтов вообще, есть вероятность что это из-за рекламных Google ботов которые проверяют ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Аудит сайта

    Сергей, здравствуйте! Проведите пожалуйста мне бесплатный сео аудит по сайту travel-picture.ru. Посещаемость моего проекта стала падать еще в сентябре, и до сих пор падает, не понятно почему...в результате если потребуется более объемный анализ, то укажите ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта

    Ищу начинающего специалиста для продвижения сайта игрушек igrushki.co.ua. За процент от дохода с продаж (это от 10 до 20% от цены на сайте). Написание нужных текстов, оплату внешних ссылок и других расходов гарантирую, как и ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта в поисковиках

    Сайт-лендинг, созданный в [b]Tilda[/b], необходимо продвинуть в топ поиска поисковиков Яндекс и Google (купить рекламу). Тематика — продажа бетона, аренда бетононасоса и автобетоносмесителей. В предложениях указывайте, пожалуйста, сроки и бюджет.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО продвижение

    Добрый день, необходим специалист по СЕО продвижению, который выведет сайт в топ-10 гугл и яндекса. Возраст сайта - больше года, 10 месяцев на СЕО продвижении.  Ссылка - sport4bet24.ru

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Просканировать интернет-магазин

    Необходимо просканировать наш интернет-магазин на 60 000 товаров и найти на сайте источники ссылок с большими буквами в урлах.Мы вроде везде большие буквы в урлах изничтожили их, но я-вебмастер продолжает их видеть.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад