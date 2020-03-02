Требуется СЕО-продвижение двух сайтов https://mortem.rip/ и https://avoska-mp.com/

Задачи:

1. Внутренняя СЕО-оптимизация. Формировать задачи дляпрограммиста, принимать их после выполнения.

2. Работа с семантическим ядром. По мере необходимости.

3. Постановка задач копирайтеру и приемка материалов. Одинраз в месяц.

4. Анализ юзабилити. Постановка задач программисту порезультатам анализа юзабилити.

5. Технические работы по сайтам: добавление статей и текстов,поисковых запросов. Систематическая работа.

6. Участие в разработке и реализации привлечения посетителейдругими каналами и способами (помимо СЕО) с привлечением профильных

специалистов (например, директологов).

Требования:

ü Отвечать на письма в течении одного-трех дней

ü Отчет по результатам выполненных работ за неделю

Условия:

ü 7 тысяч рублей в месяц переводом на карту

Если вас заинтересовало, то я жду от вас (пишите на tgareev собачкаyandex.ru):

ü Примеры или ссылки ваших работ или описаниеопыта;

ü Сколько часов в месяц вы готовы тратить за 7тысяч рублей для выполнения указанных задач по двум проектам.