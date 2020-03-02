Аудит сайта

Ищу начинающего специалиста для продвижения сайта игрушек igrushki.co.ua. За процент от дохода с продаж (это от 10 до 20% от цены на сайте). Написание нужных текстов, оплату внешних ссылок и других расходов гарантирую, как и ...
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Сергей, здравствуйте! Проведите пожалуйста мне бесплатный сео аудит по сайту travel-picture.ru. Посещаемость моего проекта стала падать еще в сентябре, и до сих пор падает, не понятно почему...в результате если потребуется более объемный анализ, то укажите цену с условиями...
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