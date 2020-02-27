Добрый день!

Необходимо провести анализ первой десятки конкурентов сайта cardnonstop.com, показать в Вашей заявке самые страшные Конкуренты нам? по Вашему мнению?

Затем договариваемся собрать ключевые слова по которым сейчас крутится контекстная реклама конкурентов.

- Сфера - лояльный потребитель (программа лояльности) по МО и Москве.

Собрать ключевые слова по категориям сайта, подобратьсинонимы и разбить по группам и отсеять ненужные, сделать в удобно-читаемом виде и составит утп. Количество ключевых слов выйдет от 150 до 400.

Типовые - "умею, обращайтесь", в игнор или читаем сначала.

Сроки, стоимость, торгуемся и работаем -)