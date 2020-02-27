Поиск 220 доноров для размещения ссылок

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Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка244 просмотра
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Конечная цель найти доноров для размещенияанкорных/базанкорных ссылок.

Искать по всему интернету не нужно, мы сделали выгрузкидоноров по интересующим нас URL конкурентов с сервиса ahrefs.com.

 

Объем задачи

Размеры выгрузки порядка 3000 доноров и еще больше урлов. Нонужно найти:

-120 сайтов с возможностью бесплатно зарегистрироваться иоставить ссылки в карточке компании или профиле пользователя.

-100 сайтов с контактами вебмастера

-столько, сколько встретится, пока будете искать эти 220сайтов.

 

С этими выгрузками нужно сделать следующее:

1.            Объединяемвсе файлы в один

2.            Сортируемпо столбцу Referring Page URL. Там будут дублирующиеся домены, оставляем только

1 из них. Например, если идут подряд такие URL, то оставляем любой из них

http://313.es/category/313/

http://313.es/category/313/page/3/

 

В итоговом отчете дублирующийся доменов не должно остаться.

3.            Добавляемсправа от столбца Referring Page URL новые столбцы: Тип сайта, Тип страницы,

Возможность комментирования, Возможность регистрации, Возможность указания

ссылки, Контакты вебмастера, Идеи.

4.            Открываемвсе страницы и заполняем нашу таблицу.

 

Что вносить в новые столбцы:

Тип сайта – заполняем что-то из предложенного, а если неподходит, запишите что подходит. Пример: Агрегатор, Блог, Журнал, Инфо портал,

Корпоративный сайт, Новости, Сайт общества, Каталог.

Тип страницы - Карточка организации, Карточкасобытия/товара, Расписание, Статья и т.п.

Возможность комментирования – наличие на странице блока скомментариями, где можно оставить свой комментарий.

Возможность регистрации – возможность регистрации и созданиякарточки организации

Возможность указания ссылки - возможность указания ссылки вкарточке организации

Цена регистрации – если регистрация платная, указать еестоимость.

Контакты вебмастера – Контакты специалиста, с которым можносвязаться по рекламным вопросам

Идеи – например, вы увидели сайт airbnb, а в нем размещенаинформация из Foursquare. Тогда идея для безанкорного размещения – это сервис Foursquare.

Либо нашли конкретный тип сайтов, например, сайты типа «отдых в мадриде», идея

- посмотреть сайты по запросу «отдых в мадриде». То есть все идеи для анкорного

и безанкогного размещения записываем сюда.

 

Обратите внимание что ваш отчет – это боевой рабочийдокумент, который должен иметь возможность использования под 3 следующих

задачи:

1)            Оставитькомментарии на сайтах где есть эта возможность

2)            Зарегистрироватьсяна сайтах с бесплатной регистрацией и создать карточку со ссылкой

3)            Написать вебмастеруписьмо с запросом о размещение ссылки на его ресурсе

4 года назад
guest_15827967082338
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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