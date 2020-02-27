Поиск 220 доноров для размещения ссылок

Необходимо продвинуть аккаунт на первые страницы на сайте yelp.com. Фирма занимается кейтерингом по Калифорнии. Сразу скажу, что предложения "можно попробовать" или "возможно я смогу" и в таком духе, не особо хочется видеть!! Оплата по факту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конечная цель найти доноров для размещенияанкорных/базанкорных ссылок.
Искать по всему интернету не нужно, мы сделали выгрузкидоноров по интересующим нас URL конкурентов с сервиса ahrefs.com.
Объем задачи
Размеры выгрузки порядка 3000 доноров и еще больше урлов. Нонужно найти:
-120 сайтов с возможностью бесплатно зарегистрироваться иоставить ссылки в карточке компании или профиле пользователя.
-100 сайтов с контактами вебмастера
-столько, сколько встретится, пока будете искать эти 220сайтов.
С этими выгрузками нужно сделать следующее:
1. Объединяемвсе файлы в один
2. Сортируемпо столбцу Referring Page URL. Там будут дублирующиеся домены, оставляем только
1 из них. Например, если идут подряд такие URL, то оставляем любой из них
http://313.es/category/313/page/3/
В итоговом отчете дублирующийся доменов не должно остаться.
3. Добавляемсправа от столбца Referring Page URL новые столбцы: Тип сайта, Тип страницы,
Возможность комментирования, Возможность регистрации, Возможность указания
ссылки, Контакты вебмастера, Идеи.
4. Открываемвсе страницы и заполняем нашу таблицу.
Что вносить в новые столбцы:
Тип сайта – заполняем что-то из предложенного, а если неподходит, запишите что подходит. Пример: Агрегатор, Блог, Журнал, Инфо портал,
Корпоративный сайт, Новости, Сайт общества, Каталог.
Тип страницы - Карточка организации, Карточкасобытия/товара, Расписание, Статья и т.п.
Возможность комментирования – наличие на странице блока скомментариями, где можно оставить свой комментарий.
Возможность регистрации – возможность регистрации и созданиякарточки организации
Возможность указания ссылки - возможность указания ссылки вкарточке организации
Цена регистрации – если регистрация платная, указать еестоимость.
Контакты вебмастера – Контакты специалиста, с которым можносвязаться по рекламным вопросам
Идеи – например, вы увидели сайт airbnb, а в нем размещенаинформация из Foursquare. Тогда идея для безанкорного размещения – это сервис Foursquare.
Либо нашли конкретный тип сайтов, например, сайты типа «отдых в мадриде», идея
- посмотреть сайты по запросу «отдых в мадриде». То есть все идеи для анкорного
и безанкогного размещения записываем сюда.
Обратите внимание что ваш отчет – это боевой рабочийдокумент, который должен иметь возможность использования под 3 следующих
задачи:
1) Оставитькомментарии на сайтах где есть эта возможность
2) Зарегистрироватьсяна сайтах с бесплатной регистрацией и создать карточку со ссылкой
3) Написать вебмастеруписьмо с запросом о размещение ссылки на его ресурсе
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