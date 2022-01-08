SEO продвижение интернет магазина на битриксе

Поисковые системы (SEO)Завершен22 заявки426 просмотров
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Необходим специалист для SEO аудита и  продвижения обновленного интернет магазина  автозапчастей со своим уникальным контентом. Товарные позиции каждый день добавляются новые, асортимент постоянно меняется. Интересует в первую очередь переход из поисковых систем при поиске по артикулу и описанию  конкретного товара. 

Сайт

imcar.com.ua

4 года назад
imcar
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
paleak
Ян 
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$350
60 дней
Оговорённая работа была проделана
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