Отзывы на яндекс карту

Нужно проверить все страницы сайта (около 10000) на ошибки в Netpeak Spider. Выгрузить отчеты в excel
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