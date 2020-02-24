Отзывы на яндекс карту

Поисковые системы (SEO)Закрыт34 заявки620 просмотров
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Необходимо написание отзыва на яндекс. карты. 

Стоимость - 50 рублей за опубликованный отзыв.

4 года назад
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов