SEO продвижение

Мы владеем сайтом www.24happliancerepair.com. Согласно Ahrefs у него 100% health score.

Мы полагаем, что предыдущий SEOшник загнал сайт под санкции google (фильтры).

Первое: Нам надо выйти из под санкций. Интересуют сроки и цена работы.

Второе: Сайт содержит более 2000 уникальных картинок и более 500 000 слов уникального контента. Исходя из этого мы рассчитываем попасть в топ 5 результатов поиска в Сан Диего, Лос Анжелесе и их окрестностях по следующим запросам: Appliance Repair, Washer Repair, Microwave Repair, Oven Repair, Dishwasher Repair, Dryer Repair, Stove Repair, Range Repair, Wine Cooler Repair, Ice Maker Repair, Freezer Repair, Refrigerator Repair, Garbage Disposal Repair. Нам нужен расписанный по шагам план действий для достижения этих целей, а также сроки выполнения и примерная стоимость работ. Ваше портфолио и/или резюме, а также список ваших проектов для США или Канады обязательны. Также мы можем попросить предоставить нам номера для их проверки. Нас не интересует какой-либо другой результат, кроме Top 5. Смотрите веб сайт и ждём от вас подробного плана по достижению поставленных целей

ВАШИ ЗАЯВКИ НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ БЕЗ ПРИКРЕПЛЕННЫХ ПРИМЕРОВ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ