Настроить продажи детских платьев через интернет магазин.

[b]Задача для оптимизатора[/b][list=1][*]Перенести сайт с [url=http://info.primogrill.ru]info.primogrill.ru[/url] на [url=http://www.primogrill.ru]www.primogrill.ru[/url] [*]Прописать все теги[*]Откорректировать robots.txt и открыть сайт для индексирования за исключением технических страниц[*]Закрыть все лишнее от индексации [*]Проверить на наличие внешних ссылок и закрыть их от индексации [*]sitemaps.xml[*]Проверить и откорректировать ...