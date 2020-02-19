Сео оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача для оптимизатора

  • Перенести сайт с info.primogrill.ru на www.primogrill.ru
  • Прописать все теги
  • Откорректировать robots.txt и открыть сайт для индексирования за исключением технических страниц
  • Закрыть все лишнее от индексации
  • Проверить на наличие внешних ссылок и закрыть их от индексации
  • sitemaps.xml
  • Проверить и откорректировать ссылочный вес
  • Найти все битые ссылки и сделать 301 редиректы (ссылки страниц нового сайта не соответствуют ссылкам аналогичных страниц нового) - URL страниц должны быть настроены по стандарту ЧПУ, настроить 301-редиректы со старых ссылок на новую.
  • Зеркала с WWW и без WWW должны быть корректно склеены: осуществляется 301-редирект с одного зеркала на другое.
  • Проверить на технические дубли: /index.php, /index.html, /index.htm, со слешем и без слеша, двух вариантов URL…
  • Проверить сайт на наличие дублей
  • Яндекс.Вебмастер. Выполнить корректные настройки.
  • Google Search Console (Гугл Вебмастер) - Выполненить корректные настройки.
  • Проверить и/или установить счетчик Яндекс.Метрики - на всех страницах сайта по одному разу, корректный код счетчика.
  • Также и счетчик Google Analytics - на всех страницах сайта по одному разу корректный код счетчика.
  • Установить связь счетчика Google Analytics с сайтом в Google Search Console.
  • Проверить, чтобы все файлы JS, CSS, JPG, JPEG, GIF, PNG, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TTF, WOFF, EOT индексировались на сайте роботами Яндекса и Google
  • Проверить, что ссылки с несуществующим URL отдают статус-код 404.
  • Страница 404 должна быть в стиле сайта, с понятным сообщением о дальнейших шагах и строкой поиска по сайту.
  • Проверить работу всех форм на сайте и настроить правильную их работу
  • Проверка настройки целей в Google Analytics и Яндекс.Метрике на успешную отправку форм с сайта
4 года назад
tig-k
Карр 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сбор ключей по названиям различных сайтов/групп/каналов

    Для сайта отзовика, который делает описание проектов. Нужно собрать ключи/синонимы которые идентифицируют проект (просмотреть различные вариации названия вместе/отдельно/на русском), порог частотности для названий/ключей от 1 " " (фразовая). Отправляю вам список url на проекты, по ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO Продвижение

    $15

    Необходимо сотавить план продвижения. Подобрать ключевые слова, разработать техзадание копирайтеру на один из разделов сайта.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение в Google по имени и фамилии

    Необходимо чтобы при поиске человека по имени и фамилии Google search выдавал 2 первых страницы. Это могут быть комментарии или короткие статьи или заметки на сайтах (можно копипаста), в соцсетях или что-то еще, главное чтобы поиск ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO продвижение сайта знакомств

    Нужен специалист, который ранее уже имел опыт с продвижением сайтов для знакомств. Сайт на этапе разработки, на русском языке. Необходим аудит и консультации касаемо разработки и дальнейшее комплексное SEO продвижение этого сайта. Для меня важен ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО специалист для работы с сайтом и привлечения трафика

    Добрый день!   Наша компания ищет специалиста для долгосрочной работы по продвижению сайта [url=https://oasis-stroy.ru/]oasis-stroy.ru[/url]  В качестве ТЗ необходимо сделать сео аудит сайта по запросу "беседки с барбекю". Для рассмотрения вашей кандидатуры заполните форму ниже. В ней необходимо прислать ссылку ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO Продвижение сайта в гугле

    Необходимо продвинуть сайт по определенному региону и его области в гугле. [b]Регион[/b] указан [b]в[/b] [b]футере [/b]сайта (здесь не указываю, что б отсеять спамовские предложения). От Вас жду: сколько это будет стоить, какой срок продвижения и какие ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день! имеем  готовый сайт юр.компании. Интересует изменение информации на сайте, дополнение сайтов статьями- для начала. так же продвижение сайта в поисковых системах. Виктория

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад