Сео оптимизация сайта

Для сайта отзовика, который делает описание проектов. Нужно собрать ключи/синонимы которые идентифицируют проект (просмотреть различные вариации названия вместе/отдельно/на русском), порог частотности для названий/ключей от 1 " " (фразовая). Отправляю вам список url на проекты, по ...
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Задача для оптимизатора
- Перенести сайт с info.primogrill.ru на www.primogrill.ru
- Прописать все теги
- Откорректировать robots.txt и открыть сайт для индексирования за исключением технических страниц
- Закрыть все лишнее от индексации
- Проверить на наличие внешних ссылок и закрыть их от индексации
- sitemaps.xml
- Проверить и откорректировать ссылочный вес
- Найти все битые ссылки и сделать 301 редиректы (ссылки страниц нового сайта не соответствуют ссылкам аналогичных страниц нового) - URL страниц должны быть настроены по стандарту ЧПУ, настроить 301-редиректы со старых ссылок на новую.
- Зеркала с WWW и без WWW должны быть корректно склеены: осуществляется 301-редирект с одного зеркала на другое.
- Проверить на технические дубли: /index.php, /index.html, /index.htm, со слешем и без слеша, двух вариантов URL…
- Проверить сайт на наличие дублей
- Яндекс.Вебмастер. Выполнить корректные настройки.
- Google Search Console (Гугл Вебмастер) - Выполненить корректные настройки.
- Проверить и/или установить счетчик Яндекс.Метрики - на всех страницах сайта по одному разу, корректный код счетчика.
- Также и счетчик Google Analytics - на всех страницах сайта по одному разу корректный код счетчика.
- Установить связь счетчика Google Analytics с сайтом в Google Search Console.
- Проверить, чтобы все файлы JS, CSS, JPG, JPEG, GIF, PNG, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TTF, WOFF, EOT индексировались на сайте роботами Яндекса и Google
- Проверить, что ссылки с несуществующим URL отдают статус-код 404.
- Страница 404 должна быть в стиле сайта, с понятным сообщением о дальнейших шагах и строкой поиска по сайту.
- Проверить работу всех форм на сайте и настроить правильную их работу
- Проверка настройки целей в Google Analytics и Яндекс.Метрике на успешную отправку форм с сайта
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