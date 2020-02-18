Seo продвижение

Поисковые системы (SEO)Завершен31 заявка291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим seo-аудит и предложение по продвижению сайта 

4 года назад
guest_15737504300891
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
necessary-people
Денис 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов(-2)
4 года назад
$30
2 дня
Рекомендую)) Быстро всё сделали))
  • Похожие заказы

  • Сбор ключей по названиям различных сайтов/групп/каналов

    Для сайта отзовика, который делает описание проектов. Нужно собрать ключи/синонимы которые идентифицируют проект (просмотреть различные вариации названия вместе/отдельно/на русском), порог частотности для названий/ключей от 1 " " (фразовая). Отправляю вам список url на проекты, по ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО специалист для работы с сайтом и привлечения трафика

    Добрый день!   Наша компания ищет специалиста для долгосрочной работы по продвижению сайта [url=https://oasis-stroy.ru/]oasis-stroy.ru[/url]  В качестве ТЗ необходимо сделать сео аудит сайта по запросу "беседки с барбекю". Для рассмотрения вашей кандидатуры заполните форму ниже. В ней необходимо прислать ссылку ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO Продвижение сайта в гугле

    Необходимо продвинуть сайт по определенному региону и его области в гугле. [b]Регион[/b] указан [b]в[/b] [b]футере [/b]сайта (здесь не указываю, что б отсеять спамовские предложения). От Вас жду: сколько это будет стоить, какой срок продвижения и какие ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день! имеем  готовый сайт юр.компании. Интересует изменение информации на сайте, дополнение сайтов статьями- для начала. так же продвижение сайта в поисковых системах. Виктория

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Раскрутка личности и собрать аудиторию на тренинг

    у нас есть Специалист, практикующий психолог, на определенную дату мы хотим организовать практический тренинг на 200-300 человек, на котором человек увидит свои возможности и получит решения-ключики к своим проблемам-ответам.   но мы не знаем как все это ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывести сайт в топ

    Добрый день! Имеется сайт по клининговой тематике. Требуется сделать продвижение и вывести сайт в топ поисковых систем. Вот сайт: www.fc39.ru Подробности распишу при обращении

    Поисковые системы (SEO)29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта, SEO

    Необходимо выполнить SEO оптимизацию/продвижение сайта http://focusroom.com.ua, который предлагает услугу аренды офисного помещения. Это две комнаты, которые технически оборудованы для проведения различных бизнес мероприятий.  Хотим услышать предложения исполнителей касательно того, какие виды работ следует проделать в нашем конкретном случае, ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад