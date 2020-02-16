Продвижение сайта, SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить SEO оптимизацию/продвижение сайта http://focusroom.com.ua, который предлагает услугу аренды офисного помещения. Это две комнаты, которые технически оборудованы для проведения различных бизнес мероприятий. 

Хотим услышать предложения исполнителей касательно того, какие виды работ следует проделать в нашем конкретном случае, сколько это требует времени и денег.

4 года назад
k_patsuk
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад