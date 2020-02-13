Сбор ключей для статей (SEO)

Стоимость проекта обсуждается, в зависимости от вашего опыта. Нужно сделать ТЗ для 2 сайтов по бытовым услугам с учетом всех нюансов SEO. Один сайт для Германии (услуги сантехника), второй для Великобритании (услуги аварийного взлома замков). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для работы с контентом. Изначально только сбор ключевых слов под каждую статью, за доп. плату еще возможна работа с публикациями контента (загрузка на вордпресс, оформление статьи, заполнение по шаблону title).
Более подробно расскажу в личной переписке.
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