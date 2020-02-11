Работы по поисковому аудиту.

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок236 просмотров
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Добрый день.

Создаем сайт для одной компании.

В предпроектный этап включены работы по SEO аудиту.

Необходимо выполнить следующие задачи:

1. Анализ метрик, поведенческих факторов и позиций в ПС;

2. Разработка семантического ядра;

3. Кластеризация семантического ядра;

4. Аудит существующей структуры сайта.

4 года назад
guest_15815987188859
4 года в сервисе
Был
4 года назад