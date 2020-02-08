Крауд-маркетинг

Необходимо разместить ссылки на сайт в разнообразных сообществах (сайтах, форумах, блогах и др.).

Конечный продукт (приложение) ориентирован на Киев, поэтому размещения на площадках Киева, общеукраинских (с отсылкой, что продукт работает на территории Киева и Киевской области).

Необходимо пробно разместить 10-15 ссылок в течении 2-3 недель. Основное требование к площадкам: ТРАСТ 31-100 по checktrust.ru. Полные требования в ТЗ по запросу.