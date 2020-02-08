SEO Аналитика Трафика

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки205 просмотров
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Есть танные по доменам  таблице ексель такие колонки: Домен, Semrush Value, Semrush Value,  Semrush Costs

Например:

1.

Semrush, регион ru

Value = 1185256

Traffic = 17

Costs = 21

2.

Semrush, регион ru

Value = 188364

Traffic = 443

Costs = 23

3.

Semrush, регион ru

Value = 1021452

Traffic = 24

Costs = 0

Как трактовать такие данные? И как понять это трафик в сутки или за месяц?

4 года назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад