Продающий текст

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Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка100 просмотров
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Текст для сайта адвоката специализирующийся на таможенном праве и арбитражном процессе.

 - Должен содержать слова и фразы: ВЭД, таможенный адвокат, арбитражный адвокат, санкционные товары, уничтожение, возврат таможенной стоимости, возврат таможенных платежей, контрабанда, административные правонарушения, нарушения авторских прав при экспорте.

 - Некоторые фразы могут повторяться, но не должно нарушать стиля.

 - До 10 000 знаков.

- Уникальность - от 75%

4 года назад
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Павел 
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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