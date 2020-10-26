Семантическое ядро + ТЗ копирайтеру

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужно составить семантическое ядро + ТЗ копирайтеру.

Тематика - сайт, посвященный изучению итальянского языка.

Рассмотрю ваши предложения по ценам и срокам.

4 года назад
guest_15791066186465
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
seo-KaTeRiNa
Катерина 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$70
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!