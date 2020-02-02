Сделать SEO аудит сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт25 заявок265 просмотров
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Есть довольно старый женский портал. В последние пару месяцев сильно просела посещаемость из Google.

Нужно сделать SEO аудит сайта и понять причину, почему это произошло, а также определить основные ошибки, которые негативно влияют на позиции в Google.

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4 года назад
kushnirov555
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад