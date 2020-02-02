Отзывы на Яндекс Справочнике

Здравствуйте. Задание - нужно будет разместить отзывы о 9 организациях на Яндекс Справочнике. Примерно по 5-7 отзывов для каждой (возможно в будущем будем заказывать еще).

Требуется специалист, который будет этим заниматься. То есть вы должны иметь множество аккаунтов с историей в арсенале, использовать подмену ip-адресов и т.д., чтобы отзывы прошли модерацию и не были забанены.

Стоимость одного отзыва - 150 рублей.