Отзывы на Яндекс Справочнике

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки205 просмотров
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Здравствуйте. Задание - нужно будет разместить отзывы о 9 организациях на Яндекс Справочнике. Примерно по 5-7 отзывов для каждой (возможно в будущем будем заказывать еще).

Требуется специалист, который будет этим заниматься. То есть вы должны иметь множество аккаунтов с историей в арсенале, использовать подмену ip-адресов и т.д., чтобы отзывы прошли модерацию и не были забанены.

Стоимость одного отзыва - 150 рублей.

4 года назад
Oksana_Perzhan
Оксана 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад