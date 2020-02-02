Здравствуйте. Задание - нужно будет разместить отзывы о 9 организациях на Яндекс Справочнике. Примерно по 5-7 отзывов для каждой (возможно в будущем будем заказывать еще). Требуется специалист, который будет этим заниматься. То есть вы должны иметь ...
Задача: Нужно оставлять комментарии на площадках (блоги, форумы, сообщ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1) Размещение только на уникальных площадках (т.е. не должно быть ссылок на одном и том же сайте в разных темах);
2) Тематика площадок: либо напрямую связанная с нами (с продуктами), либо с конкретным товаром, который мы предлагаем (например, для страницы про товары для дома можно выбрать площадку про дизайн-интерьера или обустройство дома), либо общетематические. Но очень важно не использовать площадки на совершенно отвлеченные тематики;
3) Подбор качественных ссылок: ссылки должны быть кликабельными, без редиректа и атрибута .
4) Ручное размещение: все комментарии размещаются вручную (без использования ботов и специализированных ПО).
5) Нужно равномерное распределение ссылок на месяц, чтобы прирост был естественным: то есть не нужно регистрировать по 10 ссылок 1 раз в неделю, нужно регистрировать по несколько ссылок в день.
Укажите опыт работы, пример размещенных Вами комментариев, а также цену за размещение 1 комментария с ссылкой.
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