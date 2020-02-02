Задача: Нужно оставлять комментарии на площадках (блоги, форумы, сообщ

Требования:

1) Размещение только на уникальных площадках (т.е. не должно быть ссылок на одном и том же сайте в разных темах);

2) Тематика площадок: либо напрямую связанная с нами (с продуктами), либо с конкретным товаром, который мы предлагаем (например, для страницы про товары для дома можно выбрать площадку про дизайн-интерьера или обустройство дома), либо общетематические. Но очень важно не использовать площадки на совершенно отвлеченные тематики;

3) Подбор качественных ссылок: ссылки должны быть кликабельными, без редиректа и атрибута .

4) Ручное размещение: все комментарии размещаются вручную (без использования ботов и специализированных ПО).

5) Нужно равномерное распределение ссылок на месяц, чтобы прирост был естественным: то есть не нужно регистрировать по 10 ссылок 1 раз в неделю, нужно регистрировать по несколько ссылок в день.

Укажите опыт работы, пример размещенных Вами комментариев, а также цену за размещение 1 комментария с ссылкой.