Есть сайт он находится в топе по ряду узких запросов, но этого мало.Нужно увеличитель охват по более широким и частотным запросам.Также улучшить работу с блогом по низко частотным.Сайт рассчитан на всю Россию.Более того интересует не ...
Настроить микроразметку для всех страниц сайта (около 150)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно круто настроить микроразметку на сайте disketa-service.kz - для всех страниц
Чтобы в них отображались релевантные title и description
Чтобы гугл и яндекс проверки не выдавали ошибок
Чтобы в итоге сниппеты были красивыми, с отзывами (звездочками)
Дорого исполнитель, пожалуйста ознакомься с сайтом и сообщи цену и сроки.
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