Настроить микроразметку для всех страниц сайта (около 150)

Нужно круто настроить микроразметку на сайте disketa-service.kz - для всех страниц

Чтобы в них отображались релевантные title и description

Чтобы гугл и яндекс проверки не выдавали ошибок

Чтобы в итоге сниппеты были красивыми, с отзывами (звездочками)

Дорого исполнитель, пожалуйста ознакомься с сайтом и сообщи цену и сроки.