Настроить микроразметку для всех страниц сайта (около 150)

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок156 просмотров
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Нужно круто настроить микроразметку на сайте disketa-service.kz - для всех страниц

Чтобы в них отображались релевантные title и description

Чтобы гугл и яндекс проверки не выдавали ошибок

Чтобы в итоге сниппеты были красивыми, с отзывами (звездочками)

Дорого исполнитель, пожалуйста ознакомься с сайтом и сообщи цену и сроки.

4 года назад
vivera14
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад