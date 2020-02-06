SEO продвижение сайта

Добрый день

Нужно сделать так, что бы 2 сайта вышли в ТОП по тематическим ключам

Регион - Казань

1. Тематика: установка заборов из профнастила, сетки рябицы

2. Тематика: мелкие демонтажные работы: частного дома, бани, дачи, стены, проема, вывоз мусора

Нужно подобрать самые актуальные ключи и их вывести в ТОП за 2-4 месяца. Основная цель - что бы посещаемость сайта из поиска повысилась + что бы видна была тенденция по отслеживаемым ключам

Сайты могу отправить в личку, или открыть метрику

Честно скажу, по фрилансу сео не заказывал. Для меня даже не понятно как работать, т.к. не хочется впустую лить деньги. Обязательно нужен результат, а не просто работа. Предлагайте как этого добиться и примерный бюджет за 2 сайта (помесячно, разово?)