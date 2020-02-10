Исправить ошибки согласно SEO аудитам

Ищем сильного SEO специалиста с опытом уровня Middle/Senior Задачи по SEO продвижению проектов: - вдение проектов до достижения результатов, - продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google, - создание roadmap проекта, - подготовка аудитов (технические, коммерческие факторы) - создание SEO ...
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Здравствуйте!
По ссылке находятся 5 seo аудитов – https://yadi.sk/d/f1fzOtpvtVCFhA
Необходимо внести правки в сайты согласно всем пунктам аудитов.
Стоимость работы договорная.
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