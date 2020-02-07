SEO middle/senior

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок334 просмотра
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Ищем сильного SEO специалиста с опытом уровня Middle/Senior

Задачи по SEO продвижению проектов:

 - вдение проектов до достижения результатов,

 - продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google,

 - создание roadmap проекта,

 - подготовка аудитов (технические, коммерческие факторы)

 - создание SEO структуры сайта

 - подбор семантики, класстеризация

 - создание ТЗ на написание текстов

 - создания плана по линкбилдингу и закупка ссылок

 - оптимизация сниппетов и сайта для увеличения CTR на выдаче

 - оптимизация UX для удержания пользователей на сайте

 а также все что необходимо для выведения сайта на топовые позиции.

Опыт:

 - опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет

 - опыт работы с инструментами KeyCollector, ScreamingFrog, KeyAssort

 - опыт использования сервисов Ahrefs, Keys.so и SpyWords

 - опыт анализа конкурентов и написания технических заданий обязателен

 - опыт продвижения сайтов под другие страны будет плюсом

 - опыт управления командой - будет плюсом

Условия:

 - удаленная работа,

 - фултайм 5/2, 8 часов в день.

 - испытательный срок 2 месяца

 - ЗП оговаривается с каждым кандидатом индивидуально

 - бонусы после прохождения испытательного срока

 - проектное сотрудничество не рассматриваем

Если вы в себе не уверены, если вы агентство - не пишите. Если вы дествительно умеете делать вашу работу хорошо - пишите обязательно.

4 года назад
webonus
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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