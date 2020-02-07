SEO middle/senior

Добрый вечер, уважаемые специалисты в области продвижения.Просьба внимательно прочитать и ознакомиться с задачей и описанием того кого мы ищем, это позволит не тратить не ваше ни в первую очередь конечно наше время. Просьба, ищущих легкого заработка ...
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Ищем сильного SEO специалиста с опытом уровня Middle/Senior
Задачи по SEO продвижению проектов:
- вдение проектов до достижения результатов,
- продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google,
- создание roadmap проекта,
- подготовка аудитов (технические, коммерческие факторы)
- создание SEO структуры сайта
- подбор семантики, класстеризация
- создание ТЗ на написание текстов
- создания плана по линкбилдингу и закупка ссылок
- оптимизация сниппетов и сайта для увеличения CTR на выдаче
- оптимизация UX для удержания пользователей на сайте
а также все что необходимо для выведения сайта на топовые позиции.
Опыт:
- опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет
- опыт работы с инструментами KeyCollector, ScreamingFrog, KeyAssort
- опыт использования сервисов Ahrefs, Keys.so и SpyWords
- опыт анализа конкурентов и написания технических заданий обязателен
- опыт продвижения сайтов под другие страны будет плюсом
- опыт управления командой - будет плюсом
Условия:
- удаленная работа,
- фултайм 5/2, 8 часов в день.
- испытательный срок 2 месяца
- ЗП оговаривается с каждым кандидатом индивидуально
- бонусы после прохождения испытательного срока
- проектное сотрудничество не рассматриваем
Если вы в себе не уверены, если вы агентство - не пишите. Если вы дествительно умеете делать вашу работу хорошо - пишите обязательно.
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