SEO middle/senior

Ищем сильного SEO специалиста с опытом уровня Middle/Senior

Задачи по SEO продвижению проектов:

- вдение проектов до достижения результатов,

- продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google,

- создание roadmap проекта,

- подготовка аудитов (технические, коммерческие факторы)

- создание SEO структуры сайта

- подбор семантики, класстеризация

- создание ТЗ на написание текстов

- создания плана по линкбилдингу и закупка ссылок

- оптимизация сниппетов и сайта для увеличения CTR на выдаче

- оптимизация UX для удержания пользователей на сайте

а также все что необходимо для выведения сайта на топовые позиции.

Опыт:

- опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет

- опыт работы с инструментами KeyCollector, ScreamingFrog, KeyAssort

- опыт использования сервисов Ahrefs, Keys.so и SpyWords

- опыт анализа конкурентов и написания технических заданий обязателен

- опыт продвижения сайтов под другие страны будет плюсом

- опыт управления командой - будет плюсом

Условия:

- удаленная работа,

- фултайм 5/2, 8 часов в день.

- испытательный срок 2 месяца

- ЗП оговаривается с каждым кандидатом индивидуально

- бонусы после прохождения испытательного срока

- проектное сотрудничество не рассматриваем

Если вы в себе не уверены, если вы агентство - не пишите. Если вы дествительно умеете делать вашу работу хорошо - пишите обязательно.