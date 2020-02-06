Сео продвижение , нужен добросовестный исполнитель

Добрый вечер, уважаемые специалисты в области продвижения.Просьба внимательно прочитать и ознакомиться с задачей и описанием того кого мы ищем, это позволит не тратить не ваше ни в первую очередь конечно наше время.

Просьба, ищущих легкого заработка на незнающих эту сферу людях, ленивых и впустую бросающих слова лишь бы вам заплатили, работающих на поток и желанием взяться за каждый проект ВНЕ зависимости от загруженности и нехватки времени для должного внимания на принятые заказы, "черная" раскрутка и привлечение серыми схемами органического траффика на сайт, "подсаживающих" на пустую абонентскую плату, подключающих счетчики яндекс.метрики на сайт за 2000р. и прочих "специалистов", просьба закрыть этот заказ.

Всем остальным:

У нас высококонкурентная ниша - услуги для юр лиц, а именно предоставление банковских гарантий и кредитов для юр лиц, сайт на вордпрессе, на данный момент выглядит как лэндинг, БЕЗ посадочных страниц, без оптимизации кода, без кейвордов и остального основопологающего для успешного продвижения функционала.

Нам нужно:

Анализ конкурентной среды, создание посадочных страниц и создание контента на эти страницы, полная оптимизация сайта(ключевые слова и т.п.) , сео продвижение сайта и попадание в топ по ключевым запросам в поисковиках.

P.S. Возможно будет мало откликов, но надеюсь среди откликнувшихся будут искренние, честные и добросовестные исполнители.