Seo продвижение интернет магазина сантехники

Поисковые системы (SEO)Закрыт37 заявок350 просмотров
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Интересуют услуги интернет маркетолога по seo продвижению. Нужно вывести в ТОП интернет-магазин сантехники. Возраст домена более 8 лет. Домен вышлю по запросу. Ваши предложения с ценами и сроками, а также кейсы на почту. Убедите меня, что Вы самый лучший и используете только "белые" методы продвижения и не посадите на "иглу" по ссылочной. Исполнитель должен серьезно заниматься этим проектом, а не распылять свои силы на несколько проектов одновременно. В этом случае лучше не тратьте свое и мое время. Нужен спец именно по SEO! Я.Директы и иже с ними реклама не интересует. Сами с этим справляемся.

4 года назад
melavcorp
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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