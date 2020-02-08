Кластеризовать сем. ядро, 650 ключей

Есть семядро для сайта тематики "наладка и обслуживание систем безопасности".

Содержит порядка 900 запросов. Начата кластеризация.

Необходимо кластеризовать оставшиеся ~650 запросов.

В результате должен получиться файл Кей Коллектора + Excel с группированными запросами и посадочными страницами + должны появиться новые группы под новые посадочные (которых еще нет на сайте, общие

группы под СЧ, НЧ). Т.е. нужно сгруппировать вплоть до нескольких запросов в группе.

Пишите, жду ваших предложений.