Seo продвижение сайта

Добрый вечер, уважаемые специалисты в области продвижения.Просьба внимательно прочитать и ознакомиться с задачей и описанием того кого мы ищем, это позволит не тратить не ваше ни в первую очередь конечно наше время. Просьба, ищущих легкого заработка ...