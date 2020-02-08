SEO-копирайтер (специалист)

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки202 просмотра
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Сейчас есть два проекта, по которым нужно написать ТЕКСТ на сайт (главная страница и другие) со всеми необходимыми ключевыми словами и распределить по блокам сайта. 

Нужен человек только из Киева! Что бы была возможность при необходимости встретится.

Если сработаемся, можем обсудить долгосрочное сотрудничество.

4 года назад
BrandExplo
Анатолий 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад