SEO-копирайтер (специалист)

Сейчас есть два проекта, по которым нужно написать ТЕКСТ на сайт (главная страница и другие) со всеми необходимыми ключевыми словами и распределить по блокам сайта.

Нужен человек только из Киева! Что бы была возможность при необходимости встретится.

Если сработаемся, можем обсудить долгосрочное сотрудничество.