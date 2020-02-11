SEO оптимизация сайта

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок247 просмотров
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Требуется выполнить профессиональную SEO оптимизацию сайта https://web24.com.ua под поисковые запросы.

Обязательный список задач:

- Анализ сайта на предмет ошибок верстки и контента.

- Составление списка запросов (семантики) для каждого раздела сайта.

- Правильное составление мета-тегов: Tilte, Description для всех страниц, около 150 шт.

- Настройка и оптимизация скорости работы сайта.

- Установка кэширования и сжатия файлов.

- Настройка мобильной версии сайта.

Также готовы рассмотреть другие предложения по улучшению структуры и контента сайта.

Предпочтение отдадим профессиональной команде, которая сделает всё под ключ.

4 года назад
guest_15814024729683
4 года в сервисе
Был
4 года назад