Помощник по seo

$150
Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок456 просмотров
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Требуется помощник по seo. Оплата почасовая ~150 р. в час.  

Задачи - размещение контента, подбор ключевых слов, написание мета-тегов, сбор семантического ядра. 

Загруженность ~40 часов в месяц. В дальнейшем возможно увеличение объема задач и оплаты. Для начала даю несколько тестовых заданий.

Напишите кратко о своём опыте работы.

4 года назад
psyratuns
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад