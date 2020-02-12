Поправить текст под сео запросы. Тематика: советские футболисты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощник по seo. Оплата почасовая ~150 р. в час.
Задачи - размещение контента, подбор ключевых слов, написание мета-тегов, сбор семантического ядра.
Загруженность ~40 часов в месяц. В дальнейшем возможно увеличение объема задач и оплаты. Для начала даю несколько тестовых заданий.
Напишите кратко о своём опыте работы.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен человек который работает с серой тематикой и знает как обходить гугл.нужно раскрутить компанию серой тематике вести ее и следить за ней чтобы был ctr высокий,звонки и клиенты а также выйти в топПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Предоставить Выгрузку с сервиса анализа конкурентов SpyWords , Serpstat, Key.so или др. Полную статистику о контекстной рекламе o ключевых фраз и т.д : 5 сайтов. Сроки - сегодня-завтра.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется опытный веб программист для оптимизации сайта онлайн казино на гривны [url=https://moneyslots.com.ua/onlajn-kazino-na-grivny-s-vyvodom]по словам экспертов[/url] нужно не только оптимизировать сайт программно но и дать рекомендации по железу и реализовать на сайте вывод денег на банковскую карту в УкраинеЗакрыт4 года назад
- $500
Требуется выполнить профессиональную SEO оптимизацию сайта https://web24.com.ua под поисковые запросы. Обязательный список задач: - Анализ сайта на предмет ошибок верстки и контента. - Составление списка запросов (семантики) для каждого раздела сайта. - Правильное составление мета-тегов: Tilte, Description для всех ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
muraveipmr.ru Помочь настроить, для старта Гео Молдова.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разместить ссылки на сайт в разнообразных сообществах (сайтах, форумах, блогах и др.). Конечный продукт (приложение) ориентирован на Киев, поэтому размещения на площадках Киева, общеукраинских (с отсылкой, что продукт работает на территории Киева и Киевской области). Необходимо ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
подробная консультация по настройке на сайте компонента JSitemap Pro для Joomla.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Сейчас есть два проекта, по которым нужно написать ТЕКСТ на сайт (главная страница и другие) со всеми необходимыми ключевыми словами и распределить по блокам сайта. Нужен человек только из Киева! Что бы была возможность при необходимости ...Закрыт4 года назад
Есть танные по доменам таблице ексель такие колонки: Домен, Semrush Value, Semrush Value, Semrush Costs Например: 1. Semrush, регион ru Value = 1185256 Traffic = 17 Costs = 21 2. Semrush, регион ru Value = 188364 Traffic = 443 Costs = 23 3. Semrush, регион ru Value = 1021452 Traffic = 24 Costs = 0 Как трактовать ...Закрыт4 года назад