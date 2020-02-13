Поисковая оптимизация сайтов под западный сегмент

Стоимость проекта обсуждается, в зависимости от вашего опыта.

Нужно сделать ТЗ для 2 сайтов по бытовым услугам с учетом всех нюансов SEO.

Один сайт для Германии (услуги сантехника), второй для Великобритании

(услуги аварийного взлома замков). Язык знать не нужно, для этого есть

копирайтеры с идеальным знанием языка.

Нужно собрать семантическое ядро, разработать структуру сайта, прописать метатеги, ТЗ на тексты и т.д.

Если сработаемся, дальше нужно будет закупать ссылки.

Сейчас есть 2 небольших лендинга под эти услуги, которые крутятся в контексте.

При выборе исполнителя, в первую очередь, интересует опыт продвижения сайтов в этих странах.