Добрый день. Создаем сайт для одной компании. В предпроектный этап включены работы по SEO аудиту. [b]Необходимо выполнить следующие задачи:[/b] 1. Анализ метрик, поведенческих факторов и позиций в ПС; 2. Разработка семантического ядра; 3. Кластеризация семантического ядра; 4. Аудит существующей структуры сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвигать 3-5 одностраничников на Тильде.
Что нужно будет делать:
Внутренняя оптимизация
1. Определить список продуктов и услуг продвигаемых на отдельно выбранном сайте. На этой базе сформировать продвигаемую семантику. Для каждого продвигаемого пула ключевых слов сделать отдельную страницу с SEO тестом.
2. Внутренняя работа с кодом HTML под SEO
3. Работа с meta – тегами. Title, description, keyword (не обязательно);
4. ЧПУ (человекопонятные урлы) ;
5. Разместить контакты: телефон, карты, чаты, соц. сети. И т.д. Коммерческие факторы, если таковые есть. Виды и способы оплат на сайте.
6. Мобильная или адаптированная версия сайта. Обязательна!
7. Поставить счетчики Метрика, Google Analytics. webmaster.yandex, google search console
Внешняя оптимизация
1. Покупка ссылок;
2. Накрутка поведенческого фактора
3. Размещение в каталогах
Требования:
- опыт работы от 3-х лет
- наличие кейсов
- готовность сотрудничать 1-2 месяца
- умение читать ТЗ
Условия:
- длительность сотрудничества 1-2 месяца
- оплата 20 000 - 30 000 руб - в зависимости от объема работ
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