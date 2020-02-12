Правки и оптимизация
SEO оптимизация 390 фотографий для интернет магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги,
Есть 390 картинок (почти все логотипы бренда, см вложение).
Необходимо модифицировать таким образом чтобы поисковая машина считала их уникальными (водяные знаки, картунификация, или каким-то другим способом), оптимизировать размер, название, добавить ключевые слова и прочие поля в разделе свойства необходимые для SEO.
В заявке присылайте стоимость и срок работы.
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