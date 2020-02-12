SEO оптимизация 390 фотографий для интернет магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки235 просмотров
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Уважаемые коллеги,

Есть 390 картинок (почти все логотипы бренда, см вложение).

Необходимо модифицировать таким образом чтобы поисковая машина считала их уникальными (водяные знаки, картунификация, или каким-то другим способом), оптимизировать размер, название, добавить ключевые слова и прочие поля в разделе свойства необходимые для SEO.

В заявке присылайте стоимость и срок работы.

4 года назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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