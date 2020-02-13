Собрать семантическое ядро для сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок207 просмотров
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Привет всем!

Нужно собрать семантическое ядро для сайта, предположительный итоговый результат: 100-500 или 500-1000 ключевых фраз + минус слова

Ссылку на сайт и всю необходимую информацию предоставим в личные сообщения.

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость работ, пример выполненной работы.

Всем хорошего дня!

4 года назад
dimanorma
Дмитрий 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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