SEO Продвижение сайта в гугле

Здравствуйте кто поможет продвинуть сайт в топ с помощь seo. anpbud.com.ua Спасибо жду предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвинуть сайт по определенному региону и его области в гугле. Регион указан в футере сайта (здесь не указываю, что б отсеять спамовские предложения).
От Вас жду: сколько это будет стоить, какой срок продвижения и какие методы будут использоваться (можно кратко).
Сайт: http://bit.ly/3bN2oV0
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