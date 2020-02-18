SEO Продвижение сайта в гугле

Необходимо продвинуть сайт по определенному региону и его области в гугле. Регион указан в футере сайта (здесь не указываю, что б отсеять спамовские предложения).

От Вас жду: сколько это будет стоить, какой срок продвижения и какие методы будут использоваться (можно кратко).

Сайт: http://bit.ly/3bN2oV0