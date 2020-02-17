Раскрутка личности и собрать аудиторию на тренинг

у нас есть Специалист, практикующий психолог, на определенную дату мы хотим организовать практический тренинг на 200-300 человек, на котором человек увидит свои возможности и получит решения-ключики к своим проблемам-ответам.

но мы не знаем как все это организовать.

у нас нет ни инстаграмма, ни лендинга.

она всегда работала в закрытых группах, и только на результат.

мы ищем специалиста, который возьмется за это дело.

детали можно обговорить по ватсапу, по телеграмм, жду ваших предложений.