Сбор ключей по названиям различных сайтов/групп/каналов

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта отзовика, который делает описание проектов. Нужно собрать ключи/синонимы которые идентифицируют проект (просмотреть различные вариации названия вместе/отдельно/на русском), порог частотности для названий/ключей от 1 " " (фразовая). Отправляю вам список url на проекты, по каждому собрать ключи которые имеют минимальный порог.

Каждый проект как отдельная группа, на данный момент есть 25 шт, в течении недели будет еще 200 шт. Отвечу на ваши вопросы в лс, если не очень понятно что нужно.

4 года назад
kaddypro
Михаил 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
  • Похожие заказы

  • SEO Продвижение сайта в гугле

    Необходимо продвинуть сайт по определенному региону и его области в гугле. [b]Регион[/b] указан [b]в[/b] [b]футере [/b]сайта (здесь не указываю, что б отсеять спамовские предложения). От Вас жду: сколько это будет стоить, какой срок продвижения и какие ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день! имеем  готовый сайт юр.компании. Интересует изменение информации на сайте, дополнение сайтов статьями- для начала. так же продвижение сайта в поисковых системах. Виктория

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Раскрутка личности и собрать аудиторию на тренинг

    у нас есть Специалист, практикующий психолог, на определенную дату мы хотим организовать практический тренинг на 200-300 человек, на котором человек увидит свои возможности и получит решения-ключики к своим проблемам-ответам.   но мы не знаем как все это ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывести сайт в топ

    Добрый день! Имеется сайт по клининговой тематике. Требуется сделать продвижение и вывести сайт в топ поисковых систем. Вот сайт: www.fc39.ru Подробности распишу при обращении

    Поисковые системы (SEO)29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта, SEO

    Необходимо выполнить SEO оптимизацию/продвижение сайта http://focusroom.com.ua, который предлагает услугу аренды офисного помещения. Это две комнаты, которые технически оборудованы для проведения различных бизнес мероприятий.  Хотим услышать предложения исполнителей касательно того, какие виды работ следует проделать в нашем конкретном случае, ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать семантическое ядро для сайта

    Привет всем! Нужно собрать семантическое ядро для сайта, предположительный итоговый результат: 100-500 или 500-1000 ключевых фраз + минус слова Ссылку на сайт и всю необходимую информацию предоставим в личные сообщения. Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость работ, пример выполненной ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад