Сбор ключей по названиям различных сайтов/групп/каналов

Для сайта отзовика, который делает описание проектов. Нужно собрать ключи/синонимы которые идентифицируют проект (просмотреть различные вариации названия вместе/отдельно/на русском), порог частотности для названий/ключей от 1 " " (фразовая). Отправляю вам список url на проекты, по каждому собрать ключи которые имеют минимальный порог.

Каждый проект как отдельная группа, на данный момент есть 25 шт, в течении недели будет еще 200 шт. Отвечу на ваши вопросы в лс, если не очень понятно что нужно.