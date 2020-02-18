СЕО специалист для работы с сайтом и привлечения трафика

Добрый день!

Наша компания ищет специалиста для долгосрочной работы по продвижению сайта oasis-stroy.ru

В качестве ТЗ необходимо сделать сео аудит сайта по запросу "беседки с барбекю". Для рассмотрения вашей кандидатуры заполните форму ниже. В ней необходимо прислать ссылку на аудит по запросу "беседки с барбекю", предварительный или примерный план работ (ваш подход... общий и детальный). Пример отчетности, который дают клиенту по окончанию месяца. Задача – трафик!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAmc-g1xy4x9P0Wpy1VZ2dVIeTVeFOFuOoTs8kJwcfLpTsmw/viewform?usp=send_form