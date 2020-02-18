Для сайта отзовика, который делает описание проектов. Нужно собрать ключи/синонимы которые идентифицируют проект (просмотреть различные вариации названия вместе/отдельно/на русском), порог частотности для названий/ключей от 1 " " (фразовая). Отправляю вам список url на проекты, по ...
СЕО специалист для работы с сайтом и привлечения трафика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Наша компания ищет специалиста для долгосрочной работы по продвижению сайта oasis-stroy.ru
В качестве ТЗ необходимо сделать сео аудит сайта по запросу "беседки с барбекю". Для рассмотрения вашей кандидатуры заполните форму ниже. В ней необходимо прислать ссылку на аудит по запросу "беседки с барбекю", предварительный или примерный план работ (ваш подход... общий и детальный). Пример отчетности, который дают клиенту по окончанию месяца. Задача – трафик!!!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAmc-g1xy4x9P0Wpy1VZ2dVIeTVeFOFuOoTs8kJwcfLpTsmw/viewform?usp=send_form
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо продвинуть сайт по определенному региону и его области в гугле. [b]Регион[/b] указан [b]в[/b] [b]футере [/b]сайта (здесь не указываю, что б отсеять спамовские предложения). От Вас жду: сколько это будет стоить, какой срок продвижения и какие ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте кто поможет продвинуть сайт в топ с помощь seo. anpbud.com.ua Спасибо жду предложения.Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! имеем готовый сайт юр.компании. Интересует изменение информации на сайте, дополнение сайтов статьями- для начала. так же продвижение сайта в поисковых системах. ВикторияПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
у нас есть Специалист, практикующий психолог, на определенную дату мы хотим организовать практический тренинг на 200-300 человек, на котором человек увидит свои возможности и получит решения-ключики к своим проблемам-ответам. но мы не знаем как все это ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Имеется сайт по клининговой тематике. Требуется сделать продвижение и вывести сайт в топ поисковых систем. Вот сайт: www.fc39.ru Подробности распишу при обращенииПоисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить SEO оптимизацию/продвижение сайта http://focusroom.com.ua, который предлагает услугу аренды офисного помещения. Это две комнаты, которые технически оборудованы для проведения различных бизнес мероприятий. Хотим услышать предложения исполнителей касательно того, какие виды работ следует проделать в нашем конкретном случае, ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует комплексное продвижение проекта valutinvest.com. Что можете предложить?Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно прописать таретинг сайта (на shopify) на определенную страну.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Собрана база запросов из Гугл. Нужность сделать кластеризацию для страниц сайта (по топу)Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад