SEO продвижение сайта знакомств

Нужен специалист, который ранее уже имел опыт с продвижением сайтов для знакомств. Сайт на этапе разработки, на русском языке. Необходим аудит и консультации касаемо разработки и дальнейшее комплексное SEO продвижение этого сайта.

Для меня важен предыдущий опыт, подавайте заявку только если ранее работали с сайтами для знакомств.