Продвижение в Google по имени и фамилии

Необходимо чтобы при поиске человека по имени и фамилии Google search выдавал 2 первых страницы.

Это могут быть комментарии или короткие статьи или заметки на сайтах (можно копипаста), в соцсетях или что-то еще, главное чтобы поиск выдавал результаты по искомым имени и фамилии.

Тематика: Наука (физика, астрономия), техника (технические новинки, автопром, компьютеры, программы, гаджеты, ЧПУ, и др), программирование на языке Java, 3D моделирование, AutoCad, Rhinoceros, дизайн, фриланс, литература(научно-популярная и фантастика), кино, современное искусство (пристойное).

Не обязательно охватывать все темы. Главное - обеспечить 2 первых страницы в выдаче Google.

3D моделирование, CAD/CAM, ЧПУ и Java программирование предпочтительнее.