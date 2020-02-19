Продвижение в Google по имени и фамилии

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок189 просмотров
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Необходимо чтобы при поиске человека по имени и фамилии Google search выдавал 2 первых страницы.

Это могут быть комментарии или короткие статьи или заметки на сайтах (можно копипаста), в соцсетях или что-то еще, главное чтобы поиск выдавал результаты по искомым имени и фамилии.

Тематика: Наука (физика, астрономия), техника (технические новинки, автопром, компьютеры, программы, гаджеты, ЧПУ, и др), программирование на языке Java, 3D моделирование, AutoCad, Rhinoceros, дизайн, фриланс, литература(научно-популярная и фантастика), кино, современное искусство (пристойное).

Не обязательно охватывать все темы. Главное - обеспечить 2 первых страницы в выдаче Google. 

3D моделирование, CAD/CAM, ЧПУ и Java программирование предпочтительнее.

 

4 года назад
guest_15821038912061
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$150
31 день
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